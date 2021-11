Liepen er vroeger ridders rond de Tweede Kamer?

Bij de verbouwingen is de muur gevonden.

Op het Binnenhof vergaderen politici normaal gesproken, in de Tweede en Eerste Kamer bijvoorbeeld. Maar die gebouwen zijn erg oud en worden daarom verbouwd. De politici vergaderen tijdelijk ergens anders.

Het is nog niet duidelijk waar het muurtje precies voor was. Misschien was het deel van een poort waar ridders onderdoor reden.