Nieuwswekker: Engelse vrouwen winnen dik + Langzamer in de stad

Goedemorgen! Heb je lekker geslapen? Je kunt de ochtend goed beginnen met deze Nieuwswekker, waarin we het laatste nieuws voor je op een rijtje hebben gezet. Het weer Het kan vandaag flink gaan regenen maar soms breekt de zon even door. Aan zee kan het hard gaan waaien. Het wordt maximaal 10 graden.

NOS/Weerplaza

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Heftig nieuws uit Amerika. Daar heeft iemand drie tieners neergeschoten op een school. Acht mensen raakten gewond, waaronder een leraar. De politie denkt dat een jongen van 15 de dader is. Hij is opgepakt. - Vier grote steden willen dat op alle wegen in hun stad niet harder dan 30 kilometer per uur mag worden gereden. Nu mogen auto's op veel wegen nog 50 kilometer per uur. Maar dat is gevaarlijk, zeggen Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De meeste ongelukken gebeuren namelijk op die wegen. - Sinds een paar maanden is Sarina Wiegman geen coach meer van de Oranje-vrouwen, maar van het Engelse vrouwen-elftal. En daar doet ze het supergoed. Gisteravond won Engeland met 20-0 van Letland! Het was een kwalificatie-wedstrijd voor het WK. Engeland staat bovenaan in de poule met een doelsaldo van 53-0.

Opnieuw hebben de Engelse vrouwen een doelpunt gemaakt Reuters

- Donny Roelvink heeft spijt van zijn schoonheids-behandeling. De influencer heeft zijn tanden witter laten maken en daar heeft hij veel last van, vertelt hij in een video op Insta. Voor de behandeling is namelijk een deel van zijn echte tanden weggeslepen. Tandartsen zijn blij dat hij waarschuwt, want het is een gevaarlijke behandeling, zeggen zij. Wat vind jij van influencers die over schoonheids-behandelingen praten? Mogen ze daar reclame voor maken? We hebben er een stelling over!

Influencers mogen geen reclame maken voor schoonheids-behandelingen. Eens 67.4% Oneens 32.6%

Dit is vandaag in het nieuws: - Politici in de Tweede Kamer praten over de nieuwe corona-regels. Andere politieke partijen mogen zeggen wat zij ervan vinden. Sport-organisaties willen dat er gepraat wordt over de regels voor sporten. Dat mag niet meer na 17.00 uur en daar zijn zij het niet mee eens. - Een paar meisjes in Afghanistan gaan weer naar de middelbareschool. Meisjes mochten al wel naar de basisschool, maar niet naar de middelbare. Één middelbare school geeft nu toch een paar meisjes weer les. Vanavond hoor je er meer over in het Jeugdjournaal.

En dan nog even dit: Liepen er vroeger ridders rond de Tweede Kamer? Misschien wel. Archeologen hebben daar een muurtje gevonden van meer dan 700 jaar oud, uit de middeleeuwen dus: