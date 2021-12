Donny Roelvink heeft spijt van zijn witte tanden

Influencer Donny Roelvink heeft spijt van een schoonheids-behandeling. Hij liet in Turkije zijn tanden witter maken en daar heeft hij nu veel last van. Hij heeft bijna een half miljoen volgers en die wil hij waarschuwen voor deze behandeling.

Om ze witter te maken, werd een deel van zijn tanden afgeslepen. In plaats daarvan is een wit plaatje op zijn tanden gezet. Maar bij Donny is er teveel van zijn tanden afgeslepen, waardoor het helemaal niet goed gaat met zijn gebit. Daarom heeft hij er flink spijt van.

Reclame

Donny heeft toen hij de behandeling kreeg, er reclame voor gemaakt. Dat doen influencers vaker, reclame maken voor schoonheids-behandelingen. Wat vind jij daarvan? Reageer op onze stelling: