Record: Coach Wiegman en Engeland winnen met 20-0

Een record voor Sarina Wiegman. De oud-coach van het Nederlandse elftal is nu de coach van de Engelse vrouwen en dat gaat behoorlijk goed. Het team won met 20-0 van Letland!

Het is de grootste overwinning ooit in een WK-kwalificatieduel bij de vrouwen. België pakte het record vorige week door met 19-0 van Armenië te winnen, maar dat record is ons buurland dus weer kwijt.

Niet blij

Je zou misschien denken dan Sarina Wiegman dolblij is, maar dat is niet het geval.