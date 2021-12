Bijna 650 levende dieren afgepakt van smokkelaars

In oktober zijn in totaal 647 levende dieren in beslag genomen in Nederland. Dat heeft de NVWA bekendgemaakt, dat is een organisatie die zich bezighoudt met gesmokkelde dieren.

Samen met de douane en de politie vonden ze honderden dieren, zoals vogels en reptielen. Op Schiphol werd een vrouw aangehouden met wel 145 reptielen en amfibieën in haar koffer. Die wilde ze naar Rusland brengen om daar te verkopen.