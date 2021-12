Weer eetbare kunst ontdekt: nu een 'gember-kameel'

Is het gewoon een stuk gember? Zeker niet, zegt Ivo uit Tilburg, het is een gember-kameel of gember-neushoorn. En dus verkoopt hij het stuk eetbare kunst op Marktplaats. Er worden duizenden euro's op geboden!

Gemberdieren

Gember is een wortel die mensen gebruiken om mee te koken. De wortel groeit soms alle kanten op. Daarom kun je er met een beetje fantasie een heleboel in zien.

De gember-kameel heeft meer mensen op het idee gebracht om hun gember-kunst in de verkoop te zetten.