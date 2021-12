Vaccins voor kinderen komen naar Nederland

Het bedrijf Pfizer levert binnenkort 42.000 vaccins die geschikt zijn voor kinderen van 5 tot 11 jaar. Ze komen op 20 december aan in Nederland.

De regering moet nog beslissen of de vaccins ook echt gebruikt gaan worden. Vrijdag komt er een advies van deskundigen van de Gezondheidsraad. Zij onderzoeken of het een goed idee is om kinderen met een medisch risico een vaccin te geven. Dat gaat dus om kinderen die ook andere gezondheidsklachten hebben.

Jasmijn

Gisteren vertelde Jasmijn erover in het Jeugdjournaal. Zij heeft jeugdreuma en hoopt dat ze binnenkort een vaccin kan krijgen: