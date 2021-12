Nieuwswekker: Nog steeds niet sporten na 17.00 uur + Recordopbrengst Grote Clubactie

Het is van alles wat vandaag. Het is bewolkt, op sommige plekken zal het gaan regenen en ook de zon komt af en toe voorbij. Er kan zelfs natte sneeuw vallen.

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- Politici hebben in de Tweede Kamer gedebatteerd over de corona-maatregelen. Daarbij ging het veel over sporten. Een deel van de politici vond dat sporten na 17:00 uur wel moet kunnen. Maar daar was de regering het niet mee eens. En dus wordt deze corona-regel niet veranderd.

- Amerikanen zijn de grootste plastic-vervuilers ter wereld. Dat zeggen onderzoekers uit het land. Zij keken ook hoeveel plastic er in andere landen wordt gebruikt. En dat is een stuk minder. Iemand uit Amerika gooit gemiddeld 130 kilo plastic weg. Op de tweede plaats staan de Britten (99 kilo). En met 88 kilo staan de Zuid-Koreanen derde. Hoeveel plastic iemand uit Nederland weggooit is niet onderzocht.

- De internationale tennisbond voor vrouwen, WTA, zegt alle tennis-toernooien in China af. Dit doen ze, omdat ze zich nog steeds zorgen maken over tennisster Peng Shuai. Begin deze maand kwam Peng in het nieuws. Op sociale media schreef ze dat een belangrijke Chinese politicus haar had gedwongen om seks met hem te hebben. Daarna werd er een lange tijd niks van haar gehoord. Je hoort er meer over in de video hieronder.