Gratis reizen met ov voor kinderen uit Rotterdam

Rotterdamse kinderen van 4 tot en met 11 jaar mogen volgend jaar gratis met het openbaar vervoer reizen in hun stad. De gemeente Rotterdam wil er zo voor zorgen dat meer kinderen de bus, tram of metro gebruiken.

Om gratis te kunnen reizen, moeten de kinderen wel eerst aangemeld worden.

Na volgend jaar?

Of kinderen in Rotterdam na volgend jaar ook nog gratis kunnen reizen, is nog niet zeker. Als de proef slaagt gaat de gemeente kijken of ze dit kunnen verlengen.