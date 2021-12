Elk jaar honderen verkeersongelukken met lachgas

De afgelopen jaren is er bij honderden verkeersongelukken lachgas gevonden. Bij die ongelukken zijn ook tientallen doden en gewonden gevallen. Dat blijkt uit een onderzoek van de politie.

In totaal waren er afgelopen drie jaar 1800 ongelukken met lachgas. Dat zijn ongelukken met doden en gewonden, maar ook aanrijdingen waarbij alleen auto's beschadigd raakten.

Lastig te bewijzen

Bij deze ongelukken vond de politie lachgas in of rond de auto. Of het ongeluk ook door het lachgas komt, is lastig te bewijzen. Maar de politie denkt van wel.