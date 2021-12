Kinderen halen recordbedrag op voor Grote Clubactie

Nog nooit haalden kinderen voor de Grote Clubactie zoveel geld op als dit jaar. 10.756.383 euro, om precies te zijn, meer dan 10,7 miljoen euro dus. Daarvoor zijn 3,6 miljoen loten verkocht. Veel kinderen uit heel Nederland hebben voor hun sportclub loten verkocht. Misschien ben jij ook wel langs de deuren gegaan in je buurt.

QR-code

Net als vorig jaar zijn de loten van de Grote Clubactie niet alleen aan de deur verkocht maar ook online via een QR-code. Daardoor hebben kinderen een boel meer lootjes kunnen verkopen.

Prijsuitreiking

Degenen die een lootje hebben gekocht, weten over een week of ze iets hebben gewonnen. De eerste prijs is 100.000 euro.