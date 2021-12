Wie stampt het beste in een plas water?

Iedereen mag meedoen. De locatie maakt niet uit, als het er maar flink geregend heeft. Da's op dit moment eigenlijk overal in Nederland dus. Een jury van zes boswachters kiest na 8 december de winnaars. De jury let vooral op enthousiasme, hoogte van opspringend water en viesheid.

Wie kan het beste in een plas water stampen? Dat wil natuurorganisatie Staatsbosbeheer nou wel eens weten. Dus regenlaarzen en een oude broek aan en stampen maar!

Hoe het werkt?

Meedoen is makkelijk: je springt in de grootste, diepste plas die je kent, filmt het en stuurt het filmpje op naar de organisatie. Dat kan bijvoorbeeld via Instagram. Wat je precies moet doen, lees je hier. Tot en met volgende week woensdag kun je een kampioenspoging indienen.