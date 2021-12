In deze klas moet het raam altijd open, zelfs als het vriest

Het is niet anders: het raam moet open om voor genoeg frisse lucht te zorgen. De kinderen van groep 8 van basisschool De Klister in Nieuw-Duinen hebben het natuurlijk wel koud, maar het raam moet toch echt open blijven.

Ventilatie

Op te veel scholen is de lucht-ventilatie niet goed genoeg. Dat is al jaren een probleem. Maar juist nu is frisse lucht in de klas heel belangrijk, vanwege het risico op corona-besmettingen.