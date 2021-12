Nieuwswekker: Sint op school + Beroemd zijn

Het wordt een dag vol wolken. Vooral in de middag is er kans op een regenbui. Het wordt zo'n 5 graden.

Goedemorgen! Het is vrijdag, bijna weekend dus. We hebben weer een verse Nieuwswekker met daarin het laatste nieuws voor je klaar staan.

Dit is vandaag in het nieuws:

- De Nederlandse handbaldames beginnen aan het WKhandbal. Ze spelen vanavond 18.00 uur hun eerste wedstrijd tegen Puerto Rico. En ze mogen hopen op een goed resultaat. In 2019 werden de handbaldames namelijk nog wereldkampioen.

- Het is bijna 5 december, pakjesavond dus. Op veel scholen wordt het Sinterklaasfeest vandaag al gevierd. Grote kans dat jouw dag bestaat uit pepernoten eten, gedichten aanhoren en surprises uitpakken.

- Sinds sporten op sportclubs na 17.00 uur niet meer is toegestaan, trainen veel kinderen in de middag. Zo ook bij een voetbalclub in Veenendaal. Hoe de kinderen daar dat vinden, hoor je vanavond in het Jeugdjournaal.

En dan nog even dit:

In Kazachstan wordt er op een spectaculaire manier gejaagd op wilde dieren. Namelijk met roofvogels. Jagers gebruiken adelaars om prooien te vangen. Je checkt het hieronder.