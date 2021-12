Oproep: Wat wil jij weten van Ayana van het Junior Songfestival?

Het is bijna zover: de finale van het Junior Songfestival in Parijs. Voor Nederland mag Ayana daar naartoe en daar heeft ze natuurlijk heel veel zin in. We gaan haar binnenkort interviewen en zijn benieuwd wat jij van haar wil weten.

Ayana is geboren in Nederland, maar haar ouders zijn Brits en Japans. Het liedje van Ayana gaat over haar familie in Japan, die ze door corona lang moet missen. Ze zingt een stukje van het liedje ook in het Japans.

De finale van het Junior Songfestival is op zondag 19 december.