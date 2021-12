Ook dit jaar geen vreugdevuren op het strand

In de buurt van Den Haag is het een traditie om met de jaarwisseling een groot vuur te maken op het strand, een vreugdevuur.

Dit jaar is de derde keer dat vreugdevuren met de jaarwisseling verboden zijn.

Uit de hand gelopen

Een paar jaar geleden is het erg misgegaan met zo'n vreugdevuur. De stapel hout was veel hoger dan was toegestaan en daardoor was ook het vuur te groot.

Door de wind kwamen vonken op huizen in de buurt terecht. Er was voor honderdduizenden euro's schade.