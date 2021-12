De Sint kwam ook dit jaar langs op school - én online!

Zondag is 'ie er misschien wel in het echt bij jou thuis. En vandaag al is op veel scholen Sinterklaas gevierd met pepernoten, surprises en gedichten in de klas.

Maar een groepje leerlingen van de Marlijnschool in Oosterbeek had pech, want die zitten in quarantaine.

Stream

Gelukkig konden ze het feest toch een beetje meevieren via een live-stream. Wij zochten ze op.