Nieuwswekker: Chocoladeletters uitdelen + Skigebieden gaan open

- Het is een superspannend Formule 1-weekend. Max Verstappen kan dit weekend wereldkampioen worden. Hij staat er tot nu toe goed voor, maar zijn grote concurrent Lewis Hamilton deed het gisteravond beter in de trainingen.

Dit is vandaag in het nieuws:

- Milan van 12 uit Putten heeft deze dagen maar één doel: ouderen opvrolijken met een klein cadeautje. Hij zamelde geld in voor 250 chocoladeletters die hij uitdeelt aan ouderen in een verzorgingshuis. Vanavond zie je meer over zijn lieve actie in onze uitzending.

- In Frankrijk gaan de eerste wintersportgebieden open. Het is nog wel even afwachten hoe wintersport er dit jaar uit gaat zien. In ieder geval moeten skiërs en snowboarders bij de liften een QR-code laten zien. Iedereen van 11 jaar en ouder moet binnen een mondkapje op. Ook als je in de rij staat voor de skilift.

- Vanmiddag komt een nieuwe aflevering van onze serie Uitgezocht online. Dit keer gaat het over kleding! Je denkt er waarschijnlijk niet bij na, maar veel kleding wordt niet eerlijk gemaakt. Er zit dus een luchtje aan je kleding. Benjamin zocht uit hoe dat komt en wat er tegen gedaan kan worden.