Uitgezocht: Er zit een luchtje aan je kleren

Hoe zit dat?

Veel kleding wordt in razendsnel tempo voor zo weinig mogelijk geld gemaakt. Maar kleding maken is best duur. Daarom laten kledingmerken dat door andere bedrijven doen, in landen waar het goedkoper kan.

Dat gaat niet altijd goed. Soms worden mensen gedwongen om lang en hard te werken voor veel te weinig geld. En soms werken er zelfs kinderen, zoals Leela van 10: