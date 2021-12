Milan (12) brengt chocoladeletters naar ouderen

Milan was vrijwilliger in het verzorgingshuis in Putten. Door de corona-crisis moest hij hiermee stoppen. En omdat hij dat jammer vindt, bedacht Milan allemaal acties. Zo bracht hij al een keer bloemen langs en nu dus chocoladeletters.

Hij ziet er misschien niet uit als een hulpsint, maar eigenlijk is hij het wel. De 12-jarige Milan uit Putten brengt namelijk 250 chocoladeletters naar ouderen in zijn dorp.

Milan loopt niet zomaar het verzorgingshuis binnen. Hij heeft een mondkapje op en probeert alles zo veilig mogelijk te doen. Met zijn grijpstok pakt hij de chocoladeletters uit zijn zak en geeft ze aan de ouderen. Zo kan hij anderhalve meter afstand houden.

Bingo

Milan heeft de chocoladeletters niet zelf betaald. Hij zamelde geld in via zijn Facebook-pagina. Maar dit keer hoefde hij dat geld niet uit te geven: de supermarkt bij hem in de buurt heeft de letters geschonken. Hierdoor heeft Milan geld over voor zijn volgende project: een kerstbingo.