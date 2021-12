Deze man doet niks anders dan winnen: 248 prijzen in 12 jaar

Frank Jager is een echte kampioen in het winnen van prijzen. In 12 jaar tijd heeft hij bijna 250 prijzen gewonnen door mee te doen aan prijsvragen. Z'n tips heeft ie nu opgeschreven in een boek.

Prijzen

Op z'n twaalfde deed Frank mee aan zijn eerste prijsvraag. Het was meteen raak, want hij won een vishengel. Daarna is hij er niet meer mee gestopt. Jarenlang besteedde Frank bijna al z'n vrije tijd aan het knutselen en bedenken van inzendingen voor prijsvragen. En met succes dus. Hij won reizen naar het buitenland samen met zijn gezin en vrouw Annemiek, 12 fietsen en zelfs een auto.