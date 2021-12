Prinses Beatrix is positief getest op het coronavirus. De moeder van koning Willem-Alexander heeft zich vanwege milde verkoudheidsklachten laten testen.

Beatrix is 83 jaar en was volledig gevaccineerd. Ze zit nu thuis in isolatie. Vorige week was ze nog op een werkbezoek op Curaçao. Daar gaf ze onder andere les aan kinderen.