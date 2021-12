Nieuwswekker: Beatrix heeft corona + Verstappen in actie

Goedemorgen! Heb jij al Sinterklaas gevierd of mag je vandaag cadeautjes uitpakken? Begin je dag in ieder geval goed met een nieuwe nieuwswekker. Het weer Het is vandaag weer een grijze dag met soms wat regen en misschien zelfs natte sneeuw. Het blijft vrij koud. Het kan maximaal 6 graden worden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Op het Indonesische eiland Java is vulkaan Semeru uitgebarsten. Daardoor zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen. De zoekactie naar overlevenden is moeilijk vanwege hete wolken met vulkanisch materiaal. - Prinses Beatrix heeft corona. De moeder van koning Willem-Alexander is 83 en had last van milde verkoudheidsklachten. De prinses is volledig gevaccineerd. Beatrix is ook de oma van de prinsessen. Omdat ze nu in quarantaine moet, mist ze de verjaardag van Amalia. Die wordt dinsdag 18 jaar.

Prinses Beatrix was afgelopen week nog op het eiland Curaçao ANP

Dit is vandaag in het nieuws: - Het is vandaag 5 december en dat betekent...pakjesavond. Veel kinderen in Nederland zullen vandaag pepernoten eten, gedichten lezen en hun cadeautjes open mogen maken. Pas je op dat je je niet te vol eet aan pepernoten? - Max Verstappen kan vandaag wereldkampioen worden in de Formule 1 (al is die kans niet heel groot). Max staat eerste en heeft 8 punten meer dan Lewis Hamilton. Als Max vandaag 18 punten meer haalt dan Lewis is hij wereldkampioen. De race begint vanavond om 18.30 uur en Hamilton start vanaf de eerste plek.

- Ze is óf bij haar paarden óf in een tv-studio te vinden: Britt Dekker. En binnenkort is ze ook in de bioscoop te zien: in Silverstar, de tweede film die ze zelf heeft bedacht. Verslaggever Joanke ging bij Britt langs. Vandaag zie je er alles over in het Jeugdjournaal.

En dan nog even dit: Heb jij altijd al willen weten hoe je een prijs wint met een prijsvraag? Misschien helpen de tips van Frank Jager. Hij won al 248 keer een hoofdprijs en Milou vroeg hem hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen.