Oproep: Wat wil jij weten van Tamara?

Verslaggever en presentator Tamara Seur vertrekt binnenkort bij het NOS Jeugdjournaal. Ze werkt al meer dan 20 jaar voor het Jeugdjournaal en was in 2004 voor het eerst te zien in de uitzending. Heb jij een vraag voor Tamara?

Voor het Jeugdjournaal ging Tamara onder andere naar het Junior Songfestival in Wit-Rusland en was ze twee keer bij de Olympische Spelen. Een keer in China en een keer in Engeland. Ook presenteerde ze het Zapp Weekjournaal en schreef ze een boek over de politie.