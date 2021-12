Deze kartfans dromen van Verstappen als wereldkampioen

Wordt Verstappen wereldkampioen? Veel kinderen op het NK karten denken van wel. Het succes van Max is daar duidelijk te zien. Veel kinderen ontdekken de sport en daarom is er bij veel kart-clubs een wachtlijst.

Max Verstappen is zelf ook als kind begonnen met karten. Al toen hij 4 jaar was, zat hij in een kart. Hier zie je een foto van hem in de kart: