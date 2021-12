Nieuwswekker: Zelftesten naar basisscholen + Stem op jouw nieuws

Goedemorgen! Hopelijk ben je bijgekomen van een mooi Sinterklaasfeest. Je kunt de week beginnen met een verse Nieuwswekker. Van het weer moet je het niet hebben. De dag begint nog droog, maar in de loop van de dag valt er weer regen.

Dit gebeurde er terwijl je sliep:

- Het slot van het Formule 1-seizoen is nog spannender geworden. Met nog één race te gaan hebben Max Verstappen en Lewis Hamilton precies evenveel punten. Zondagavond finishte Max als tweede in Saudi-Arabië en ging Hamilton er met de winst vandoor.

- De politie in Maastricht is uitgerukt voor... chocola! Agenten kregen een melding over een wapen, maar het bleek een chocoladepistool te zijn.