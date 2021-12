Oproep: Wat vond jij het belangrijkste nieuws van 2021?

Het jaar is bijna voorbij en het Jeugdjournaal Jaaroverzicht komt er weer aan! Daarom willen we natuurlijk weten welk nieuws het meeste indruk op jullie heeft gemaakt. Deze week krijg je er iedere dag een vraag over in de Jeugdjournaal-app.

In 2021 was er regelmatig groot nieuws. We beginnen dan ook met het belangrijkste nieuws van 2021. Welke gebeurtenis vond jij het belangrijkst?