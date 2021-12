Hartstichting is blij: reanimeren kan binnen 6 minuten beginnen

Mensen die een hartstilstand krijgen, kunnen in heel Nederland binnen 6 minuten hulp krijgen. Met een speciaal apparaat - een AED - wordt geprobeerd hun hart opnieuw te laten kloppen. Reanimeren wordt dat genoemd.

De Hartstichting is heel blij dat door heel Nederland nu veel van dit soort apparaten zijn en vrijwilligers die het apparaat komen brengen als dat nodig is. Bij een hartstilstand is het belangrijk dat iemand zo snel mogelijk hulp krijgt.

Volgens de stichting is Nederland het eerste land waar op zoveel plekken vrijwilligers klaar staan om mensen te helpen.