Kinderen in de Filipijnen na bijna 2 jaar weer naar school

Kinderen in de Filipijnen mochten na bijna twee jaar thuis weer voor het eerst naar school. Door corona moesten de scholen lang dicht.

Nog niet alle kinderen mogen naar school. Het is een proef om te kijken of het goed verloopt.

Plastic hokjes

De regels in het Aziatische land zijn erg streng. De kinderen zitten in de klas afgeschermd met plastic schermen en ze moeten een mondkapje dragen. Ook de juf draagt een mondkapje. Zij is erg blij om de kinderen na zo'n lange tijd weer te zien.