'Waanzinnige boomhut'-schrijvers maken nieuw boek voor Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek wordt gehouden van 5 tot en met 16 oktober 2022 en heeft als thema Gi-ga-groen. "De natuur is overal om ons heen", zegt de organisatie van de week.

Tijdens de Kinderboekenweek kun je elk jaar een gratis boek krijgen. Dat cadeau van volgend jaar wordt geschreven door schrijver Andy Griffiths en tekenaar Terry Denton. Zij zijn bekend van de reeks De waanzinnige boomhut. Het is voor het eerst dat een buitenlandse schrijver en tekenaar het cadeau-boek van de Kinderboekenweek maken.

De boeken van De Waanzinnige Boomhut zijn ontzettend populair. Drie jaar geleden was de Australische schrijver van de boeken heel eventjes in Nederland. Veel kinderen stonden in de rij voor zijn handtekening: