Zeldzame zeeschildpad spoelt aan in Zeeland

Op het strand van Zeeland is een zeldzame zeeschildpad aangespoeld. Het gaat om de kleinste zeeschildpad ter wereld. Het verdwaalde dier is naar Reptielenzoo Iguana in Vlissingen gebracht.

Mexico

De zeeschildpad komt waarschijnlijk helemaal uit Mexico gezwommen. Het kan zijn dat het dier door een storm in het Kanaal terecht is gekomen en door de sterke stroming naar Nederland is gedreven.

De zeeschildpad werd daar door mensen van een strandtent gevonden. Het dier kan in de opvang aansterken. Als het dier weer beter is, wordt het waarschijnlijk terug gebracht naar Mexico.