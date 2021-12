Nieuwswekker: Bijlessen op school + Amalia is 18 jaar

Goedemorgen! Het is dinsdag en dit is de Nieuwswekker. We vertellen je wat er vandaag gebeurt en wat je hebt gemist terwijl je sliep. Maar we beginnen natuurlijk met het weer. Het weer De zon komt vandaag af en toe tevoorschijn en het wordt zo'n 5 graden. De komende dagen zijn er veel wolken, en gaat het af en toe regenen. 's Nachts kan het soms koud worden en licht gaan vriezen.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Niet alle ouders hebben genoeg geld om bijles of huiswerk-begeleiding te betalen. En dat zorgt ervoor dat niet iedereen een eerlijke kans heeft op school, zeggen onderwijs-deskundigen. Ze zeggen dat een diploma halen daardoor voor de één makkelijker is dan voor de ander. De deskundigen willen dat de regering en scholen beter gaan nadenken over wat echt nodig is op school, en dat zulke hulp voor iedereen gratis is. - Het team van deskundigen dat de regering advies geeft, heeft iets nieuws gezegd over kinderen. De deskundigen willen graag dat alle kinderen de basisschool twee keer per week een zelftest gaan doen. Nu geldt dat advies alleen voor kinderen vanaf groep 6. Toch gaat dit waarschijnlijk niet veranderen. Volgens corona-minister Hugo de Jonge zijn er dan té veel tests nodig, en is dat niet snel te regelen. - Het gaat goed met prinses Beatrix. Dit weekend werd bekend dat ze corona heeft. Prinses Beatrix is de oma van de prinsessen, en de moeder van koning Willem-Alexander. Hij heeft gisteravond gezegd dat het "helemaal top" met zijn moeder gaat. Volgens hem is "er gelukkig helemaal niks aan de hand".

- Wist je dat roofdieren langzaam terugkomen naar Nederland? Al verschillende keren is er een wolf gezien in ons land, en nu is ook de wilde kat weer in Nederland te vinden. Een wilde kat is iets groter dan een 'gewone' kat. Ook hebben ze een grotere en bredere staart en houden ze niet zo van andere dieren. Een wilde kat jaagt andere dieren meestal weg. Wat vind jij van zulk nieuws? Je kunt hieronder reageren op de stelling:

Het is spannend dat er meer roofdieren in Nederland komen.

Dit is vandaag in het nieuws: - Amalia wordt vandaag 18 jaar en dat wordt geen gewone verjaardag. Het betekent dat Amalia automatisch koningin wordt, mocht koning Willem-Alexander plotseling overlijden. Ook komt ze bij een groep die de regering af en toe advies geeft. - Je kunt vandaag stemmen op het dierennieuws van 2021. Aan het einde van het jaar laten we jullie favorieten zien in het NOS Jeugdjournaal Jaaroverzicht:

En dan nog even dit: Mensen in Zeeland zijn er niet echt blij mee: voor de zoveelste keer staat hun provincie verkeerd op een kaart. Dit keer is een deel van de provincie per ongeluk bij Zuid-Holland gevoegd. En dat ziet er zo uit:

