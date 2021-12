Dode papegaaiduikers aangespoeld langs de kust

Langs de Nederlandse kust zijn de afgelopen weken twintig papegaai-duikers aangespoeld. Dat zijn pinguïn-achtige vogels die bijna nooit in Nederland worden gezien. De meeste dieren die zijn aangespoeld werden gevonden in het noorden van Nederland.

Overleefd

De vogels werden bijvoorbeeld gevonden op het strand van Vlieland. Van de dieren die daar aanspoelden, heeft één het overleefd. Die is naar een opvang-centrum gebracht. De vogel zit onder een warmtelamp en eet een pap van zalm. De papegaai-duiker is waarschijnlijk twee of drie jaar oud.