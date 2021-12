Briefje van 10 euro gaat er anders uitzien (en je kunt erover meedenken!)

Wat zou jij op een briefje van 5, 10 of 20 euro zetten? Het briefje van 10 euro gaat veranderen. En mensen in Europa mogen meedenken over hoe het eruit moet komen te zien.

Na twintig jaar is het tijd om het uiterlijk van onze bankbiljetten opnieuw te bekijken en ze herkenbaarder te maken voor alle Europeanen van alle leeftijden en achtergronden. Christine Lagarde, baas van Europese Centrale Bank

Nu staan er nog ramen en poorten op de voorkant van het briefje. Op de achterkant staan bruggen. Al die gebouwen zijn bedacht, ze staan niet echt in Europa. Of er op het nieuwe briefje weer gebouwen komen, moet nog besloten worden. Thema's De komende tijd wordt er nagedacht over verschillende thema's die op het geld zouden kunnen komen. Als dat bekend is, kan je meedenken over welk thema jij belangrijk vindt. Daarna komt er een ontwerp-wedstrijd. Daarbij mogen mensen stemmen op het briefje dat zij het mooist vinden.

Uiteindelijk wordt over drie jaar besloten hoe het briefje eruit komt te zien. Wanneer ze dan ook echt worden gemaakt en wanneer je er mee kunt betalen, is nog niet bekend.

Wist je dat er in briefgeld allerlei trucs zitten, waardoor je kunt zien dat het echt is? Je hoort er meer over in deze aflevering van Uitgezocht: