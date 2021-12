Koning over prinses Beatrix: 'Het gaat helemaal top!'

De koning zegt dat hij heel veel medeleven en lieve berichten krijgt. Daar wil hij iedereen voor bedanken.

'Airco in de tropen'

Prinses Beatrix is 83 jaar en is volledig gevaccineerd. Vorige week was ze op een werkbezoek op het eiland Curaçao. Daar kreeg ze milde klachten. De koning zegt dat zijn moeder een beetje verkouden was, en dacht dat het door de airco op het eiland kwam. Toen ze een test deed, was de uitslag positief.