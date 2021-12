Slechtste slogan van het jaar is een beetje grof

Elk jaar wordt de wedstrijd voor de slechtste slogan gehouden. Een slogan is een zin waarmee, vaak op een grappige manier, reclame wordt gemaakt voor bijvoorbeeld een bedrijf. Volgens de bedenker van de wedstrijd wint er vaker een slogan die een beetje grof is.

Het is Benny's Vleesservice uit Nijmegen gelukt. Met de slogan: 'Mijn ballen wegen 130 gram' heeft het bedrijf de 'slechtste slogan van het jaar' verkiezing gewonnen.

Er is in totaal meer dan 6500 keer gestemd. De slogan van Benny kreeg uiteindelijk 23% van alle stemmen en heeft daarmee dus gewonnen. Welke slogans er nog meer in de top 3 staan zie je hieronder.