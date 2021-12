Leeuwen en gorilla's in Blijdorp hebben geen corona meer

De gorilla's en leeuwen in dierentuin Blijdorp zijn weer helemaal gezond. In november kregen de dieren corona, maar nu zijn ze weer beter.

Niet ernstig

De dieren hebben niet heel veel last gehad van de ziekte.Ze waren een beetje sloom, aten minder en moesten soms hoesten. Sommige gorilla's hadden ook last van hun maag en darmen. Voor de zekerheid werden de dieren wel in quarantaine gezet. Een Rotterdamse wethouder maakte bekend dat de dieren weer gezond zijn.