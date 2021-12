TikTok bedankt alle gebruikers in jaaroverzicht-video

2021 duurt nog een paar weken, maar op verschillende plekken verschijnen al lijstjes van wat dit jaar populair was. TikTok heeft ook zo'n soort van Jaaroverzicht gepost. In de video bedanken ze alle gebruikers.

Voetbal en skimboard

TikTok heeft ook bekend gemaakt welke Nederlandse video's populair waren. In de top 3 staat deze video over een keeper, een video over vliegtuigen en de video van Adrien Raza. Hij maakte een TikTok waarin hij met een skimboard over het water glijdt.

In augustus gingen wij bij hem langs en maakten deze video over hem: