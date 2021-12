Helper van crimineel Taghi naar Nederland gebracht

De foto hierboven is vorig jaar gemaakt, toen hij naar een andere plek in Colombia werd gebracht.

De helper van crimineel Taghi is vannacht naar Nederland gebracht. Het gaat om Said R. Hij zat bijna twee jaar vast in Colombia. Hij is met een speciaal beveiligd vliegtuig hierheen gekomen.

De man is één van de verdachten in een grote zaak. Het wordt het Marengo-proces genoemd. Ze worden ervan verdacht in een criminele bende zitten. Leden van de bende zouden 5 mensen hebben vermoord. En ze zouden nog 4 andere mensen hebben proberen te vermoorden.

De belangrijkste verdachte in de zaak is Ridouan Taghi. Hij was jarenlang de meest gezochte crimineel van Nederland en wordt ervan verdacht een drugshandelaar te zijn en opdrachten tot moorden te hebben gegeven.

Extra beveiligd

Said R. zit inmiddels in een hele zware gevangenis: de Extra Beveiligde Inrichting in de plaats Vught. In maart begon de rechtszaak tegen crimineel Ridouan Taghi. Daar maakten we toen deze video over: