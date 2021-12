S10 voor Nederland naar Songfestival

Dit jaar scoorde S10 een hit met het nummer 'Adem Je In' . Met welk liedje ze meedoet aan het Songfestival wordt op een later moment bekend gemaakt. Op haar Instagram laat ze nu al weten heel blij te zijn.

De Nederlandse zangeres Stien den Hollander (S10) doet volgend jaar voor Nederland mee aan het Eurovisie Songfestival. Ze is de opvolger van Jeangu Macrooy. Dat is vandaag bekend gemaakt.

Het Songfestival wordt volgend jaar gehouden in Turijn, in Italië. Dat komt doordat de Italiaanse groep Måneskin dit jaar het festival won in Rotterdam. S10 treedt op 10 of 12 mei op in een van de halve finales. Als ze dan bij de beste tien eindigt, gaat ze door naar de finale op 14 mei.