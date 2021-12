Kinderen over de 18e verjaardag van Amalia

Dat prinses Amalia vandaag 18 jaar is geworden, is ook op de basisschool Prinses Catharina-Amalia gevierd. Door het hele land waren er vandaag acties om aandacht te geven aan de verjaardag van de kroonprinses en de leerlingen van deze basisschool in Den Haag schreven een gedicht voor haar.

In de video hierboven hoor je het gedicht en of de kinderen Amalia ook als koningin willen.