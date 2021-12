Advies: bijles op scholen moet gratis zijn

Bijles en huiswerkbegeleiding op scholen moet gratis worden. Dat is een van de voorstellen van de Onderwijsraad. Dat is een belangrijke organisatie die advies geeft aan de Nederlandse regering over onderwijs.

Oneerlijk

De Onderwijsraad vindt het niet eerlijk dat alleen ouders die genoeg geld hebben bijlessen kunnen betalen voor hun kinderen. Want andere ouders hebben dat geld niet en daardoor kan hun kind niet extra hulp bij schoolwerk krijgen. Zo kan het ene kind dus minder leren dan een ander kind.