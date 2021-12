Nieuwswekker: Ajax heeft weer een record + Illegaal vuurwerk

Goedemorgen! We hebben veer een verse nieuwswekker voor je klaar staan. Hierin staat alles wat je vannacht gemist hebt en wat er vandaag allemaal gaat gebeuren. Maar eerst wil je natuurlijk weten of je een regenjas aan moet doen vandaag.

- Ajax heeft in de Champions League gisteravond met 4-2 gewonnen van Sporting Portugal. Dat betekent dat ze alle zes wedstrijden in de groepsfase gewonnen hebben en dat is een record! Nog nooit won een Nederlandse ploeg de eerste zes wedstrijden in de Champions League. Maandag is de loting voor de achtste finales, dan hoort Ajax tegen wie ze de volgende wedstrijd spelen.

- Er zijn veel positieve reacties op het nieuws dat zangeres S10 naar het Songfestival gaat voor Nederland. Het is nog niet bekend met welk liedje ze mee gaat doen, maar wel dat het in het Nederlands gaat zijn. Afgelopen 11 jaar deed Nederland mee alleen maar Engelstalige nummers. Nu dus weer in het Nederlands. Wat vind jij daarvan?

Dit is vandaag in het nieuws:

- Prinses Amalia, die gisteren 18 jaar is geworden, kijkt vandaag voor het eerst mee bij de Raad van State. Dat is een groep mensen die de regering advies geeft over wetten. Amalia mag sinds ze 18 is meepraten met deze groep, maar dat is ze niet verplicht. In het Jeugdjournaal zie je vanavond hoe ze haar eerste dag vindt.

- PSV speelt vanavond de laatste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. De Eindhovenaren spelen tegen het Spaanse Real Sociedad. Ze moeten winnen als ze na de winterstop ook nog in de Europa League willen voetballen. Als ze verliezen gaan ze spelen in de Conference League.

- De politie maakt zich zorgen over illegaal vuurwerk. Het is steeds makkelijker te krijgen via internet, zelfs voor kinderen. En tegelijkertijd worden de knallen steeds groter en harder. Verslaggever Tamara mocht kijken bij deexplosieven opruimingsdienst waar deskundigen onderzoek doen naar dit illegale vuurwerk.