Peter R. de Vries was in 2021 het meest trending op Google

Ook zoekmachine Google maakt ieder jaar een overzicht met de opvallendste zoektermen. In 2021 staat Peter R. De Vries op nummer 1 in de trendinglijst.

Vooral in de maand juli werd er veel naar Peter R. de Vries gezocht. In die maand was er een aanslag op de misdaadverslaggever. Veel mensen wilden weten wat er precies was gebeurd en hoe het met hem ging. Ruim een week later overleed hij in het ziekenhuis.