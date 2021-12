Regering wil 150 miljoen euro betalen voor dit schilderij

De Nederlandse regering gaat waarschijnlijk een schilderij van Rembrandt kopen. Het kost 175 miljoen euro en de regering gaat daar 150 miljoen van betalen.

Zelfportret

Het is volgens de regering een belangrijk schilderij en het heet 'De Vaandeldrager'. Het is een zelfportret van Rembrandt. Hij schilderde zichzelf als iemand die de vlag draagt in het leger.