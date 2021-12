Hulporganisatie: 'Opvangplekken voor vluchtelingen moeten beter'

Noodopvangplekken waar vluchtelingen worden opgevangen, moeten dicht. Dat vindt de organisatie die zich inzet voor vluchtelingen. Vluchtelingenwerk heeft onderzoek gedaan naar de plekken en zegt dat er veel mis mee is.

Eerder zag je in het Jeugdjournaal Maha. Ook zij zit in zo'n noodopvang:

Vooral voor kinderen is zo'n opvang een slechte plek, zegt de organisatie. Ze slapen slecht en veel van hen gaan niet naar school.

Er zijn 35 noodopvangplekken in Nederland. Daar worden mensen opgevangen die in Nederland willen wonen. Bijvoorbeeld mensen die gevlucht zijn voor oorlog in hun eigen land.

Normaal gesproken gaan die mensen snel naar een asielzoekerscentrum. Maar alle asielzoekerscentra zijn vol in Nederland. Daarom zijn deze noodopvangplekken opgezet. Vluchtelingenwerk vindt dat mensen meteen een plek in een asielzoekerscentrum moeten krijgen.