Amalia beantwoordt vragen van Annabelle en andere journalisten

Amalia is 18 jaar geworden en daardoor is haar leven behoorlijk veranderd. Zo wordt ze nu automatisch koningin als haar vader, koning Willem-Alexander, plotseling overlijdt. Ook mag de kroonprinses vanaf nu meedoen aan de Raad van State. Dat is een groep mensen die de regering advies geeft over wetten.

Vandaag ging ze voor het eerst naar die Raad van State. Daar hield ze een toespraak en beantwoordde ze vragen van journalisten. Ook over dat ze nu koningin kan worden.