Nieuwswekker: Stress door corona + 140.000 kerstlichtjes

Goedemorgen! Het laatste nieuws lees je weer in de Nieuwswekker. Net als het weer en dat is vandaag best oké. Op de meeste plekken hoef je geen regenjas aan, de zon schijnt af en toe en het wordt tussen de 4 en 7 graden.

Het weer van donderdag 9 december NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Corona is het grootste probleem voor kinderen sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft hulporganisatie Unicef in een nieuw rapport. Door corona leven bijvoorbeeld meer kinderen in armoede. Dat komt doordat hun ouders door lockdowns niet overal kunnen werken. Daardoor zijn er ook meer kinderen wereldwijd die honger hebben. - André uit Almelo is dol op kerstversiering. Hij heeft zijn hele huis versierd met meer dan 140.000 lichtjes! Dat ziet er zo uit:

Het kersthuis in Almelo RTV Oost

Al die lichtjes kosten een hoop stroom. Daarom heeft André ieder jaar een flinke energierekening. Toch vindt hij dat het helemaal waard. Hoe denk jij daarover?

Dit is vandaag in het nieuws: - Vandaag wordt de rode lijst met bedreigde soorten bekendgemaakt. Dat is een lijst waar op staat met welke dieren en planten het goed of juist niet goed gaat. - Er is stress op veel basisscholen over de coronamaatregelen en de vele besmettingen. We gaan langs bij een basisschool in Apeldoorn. Daar zitten meerdere klassen thuis vanwege besmette leerlingen of leraren. - De hele week kun je stemmen op jouw nieuws van het jaar. Vandaag kun je stemmen op het social nieuws van 2021:

En dan nog even dit: Amalia gaf een zeldzaam interview en daar was ze best een beetje zenuwachtig voor. Annabelle mocht ook een vraag stellen aan de kroonprinses:

