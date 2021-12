Leraren hebben stress door corona: 'Het is een heleboel geregel'

Op de Prinses Margrietschool in Apeldoorn zitten meerdere klassen thuis vanwege besmette leerlingen of leraren. Daardoor kunnen leraren minder goed lesgeven en worden minder nieuwe dingen geleerd.

Op veel basisscholen is het onrustig en chaotisch. Leraren en directeuren zijn gestrest over de corona-regels en de vele besmettingen.

Minister Slob, die over onderwijs gaat, vindt een langere kerstvakantie geen goed idee.

Volgende week is weer een corona-persconferentie en dan horen we of er nieuwe maatregelen komen.