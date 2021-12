Nieuwswekker: Paarse Vrijdag + Beste games van het jaar

Goedemorgen! Het is vrijdag, bijna weekend dus. Je kunt deze laatste schooldag van de week goed beginnen met onze Nieuwswekker, waarin we het laatste nieuws voor je op een rijtje hebben gezet. Het weer Het gaat flink regenen, vooral in het zuiden van het land. In Brabant en Limburg kan ook natte sneeuw vallen. Alleen in het oosten en noorden van het land blijft het droog. Daar schijnt soms ook even de zon. Het wordt tussen de 3 en 5 graden.

Dit gebeurde er terwijl je sliep: - Een flinke teleurstelling voor PSV. Ze verloren gisteren met 3-0 van Real Sociedad en daarom liggen ze nu uit de Europa League. De club gaat door in de Conference League. - Een zeldzame eerste druk vanhet boek Harry Potter en de Steen der Wijzen is geveild voor 417.000 euro. Nog nooit betaalde iemand zoveel geld voor een Harry Potter-boek. Het boek komt uit 1997 en in deze uitgave zijn er maar 500 gedrukt. Wie de koper is, is niet bekendgemaakt.

De editie die bijna een half miljoen dollar opbracht Heritage Auctions

- Vannacht zijn de Game Awards uitgereikt. Bij die show zijn er veel prijzen voor de beste games van het jaar. De belangrijkste prijs, die voor Game van het Jaar, ging naar het spel It Takes Two. Bij dat spel ga je met z'n tweeën verschillende missies aan. We zijn benieuwd wat jouw favoriete game was!

Dit is vandaag in het nieuws: - Veel scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Op die dag komen leerlingen en leraren naar school in paarse kleren. Dit doen ze om op te komen voor kinderen die bijvoorbeeld homo, lesbisch, biseksueel of transgender zijn. - De hele week kun je stemmen op jouw nieuws van het jaar. Vandaag kun je stemmen op het celebrity nieuws van 2021:

- Curling is in Nederland niet heel bekend. Maar volgens mensen die aan de sport doen is het wel harstikke leuk. Ze willen dat meer kinderen kennismaken met de sport. Kinderen uit groep 7 en 8 in Leeuwarden krijgen daarom curling-les. Je ziet het vanavond in het Jeugdjournaal.

En dan nog even dit: Alle sneeuw tijdens de Olympische Winterspelen in China is nep. Dat ziet er zo uit:

